Нов тренд на TikTok го нарекува овој додаток „магична состојка“ што го подобрува сонот

Нов тренд на социјалните медиуми, особено на TikTok, тврди дека магнезиумот е „магично средство“ што го подобрува сонот, иако експертите предупредуваат дека постојат ограничени научни докази.

Магнезиумот е суштински минерал кој поддржува многу основни телесни функции. Тој е важен за здравјето на срцето, нервите, мускулите и коските, а исто така помага во регулирањето на нивото на калциум и шеќер во крвта. Минералот е исто така клучен за производство на протеини.

Сега, нов тренд на социјалните медиуми тврди дека магнезиумот може да го подобри и сонот, иако експертите предупредуваат дека постојат ограничени научни докази.

Корисниците на TikTok споделуваат видеа за ефектите на магнезиумските лосиони, масла и спрејови што предизвикуваат спиење кога се користат на стапалата.

Видеата добиваат милиони прегледи, а еден корисник тврди дека откако почнал да става лосион од магнезиум на нозете, квалитетот на неговиот сон е подобар од кога било.

Во интервју за Fox News Digital, д-р Венди Троксел, психолог за спиење во RAND Corporation со седиште во Јута, рече дека е „лесно да се види зошто лосионот од магнезиум е примамлив“.

„Секој бара магичен лек што ќе му помогне подобро да спие, особено кога некој производ е трендовски или изгледа како природен лек“, рече таа. „Сепак, сегашните научни докази не го поддржуваат лосионот од магнезиум како средство за спиење.“

Истражувањето за ефектите на магнезиумот врз спиењето, без разлика дали се зема орално или локално, „е ограничено и во најдобар случај двосмислено“, според Троксел.

Експертот за спиење претпостави дека придобивките од масажата на стапалата како дел од ноќната рутина може да придонесат повеќе за поспаност отколку самиот лосион.

„Масажата помага да се активира одговорот на релаксација на телото и може да направи вистинска разлика во опуштањето пред спиење“, рече таа.

Давањето приоритет на основите за здравје на спиењето „засновани на докази“ е поважно од следењето на она што е трендовско.

Овие основи вклучуваат доследни времиња за спиење и будење, избегнување на технологија навечер и одржување на ладна, темна и тивка средина за спиење.

Користењето технологија пред спиење може да го наруши сонот поради стимулативната и често зависност предизвикувачка содржина и изложеност на светлина, предупреди Троксел.

