0 SHARES Сподели Твитни

Српскиот тенисер Новак Ѓоковиќ триумфираше над Полјакот Хуберт Хуркач во финалето на турнирот во Женева, завршувајќи со резултат од 2:1. Сетовите завршија 5:7, 7:6 (7:2) и 7:6 (7:2), а натпреварот траеше точно 3 часа и 8 минути. Со оваа победа, Ѓоковиќ ја оствари својата 100-та АТП титула, достигнувајќи вкупно 143 финалиња во кариерата. На 38 години, тој стана трет тенисер во модерната ера со 100 настапи во финалиња на АТП турнирите. Покрај тоа, Ѓоковиќ зад себе има 24 Грен слем титули, седум титули на АТП финалињата, 40 Мастерс титули, 15 титули на АТП 500, како и 13 титули на АТП 250 и е златен олимписки медалист. Со ова постигнување, тој им се приклучи на легендите Роџер Федерер (103) и Џими Конорс (109).

The post Нов успех на Ѓоковиќ во кариерата appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: