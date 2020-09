Нов хаос во Бејрут: Голем пожар повторно избувна во пристаништето, армијата нареди итна евакуација

Голем пожар избувна во пристаништето Бејрут на местото каде се случи голема експлозија минатиот месец, при што загинаа скоро 200 лица.

Пожарот избувнал во магацин во кој има гуми и масло. Причината за пожарот е непозната. Како што се дознава, армијата наредила итна евакуација на овој дел од градот.

Insane fire at the port, causing a panic all across #Beirut. We just can’t catch a break. pic.twitter.com/PtdHehPlz0

— Aya Majzoub (@Aya_Majzoub) September 10, 2020