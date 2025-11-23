Нокиа планира да инвестира 4 милијарди долари во развој на вештачка интелигенција во САД

0 SHARES Сподели Твитни

Финската „Нокиа“ во петокот соопшти дека планира да инвестира 4 милијарди долари во истражување, развој и производство во Соединетите Американски Држави за да ги забрза иновациите во мрежната поврзаност базирана на вештачка интелигенција.

Производителот на телекомуникациска опрема изјави дека инвестицијата се најавува во соработка со администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп.

„Нашата проширена инвестиција ќе помогне во зајакнувањето на капацитетот на земјата да обезбеди поголема безбедност, продуктивност и просперитет преку поврзување оптимизирано за вештачка интелигенција во голем обем“, соопшти Нокиа.

Зборуваме за иновации во мобилните, фиксните, IP, оптичките и мрежните технологии на центри за податоци, подготвени за вештачка интелигенција.

Планираната повеќегодишна инвестиција доаѓа како додаток на веќе постоечката инвестиција од 2,3 милијарди долари во американско производство, истражување и развој и поврзување со вештачка интелигенција преку аквизиција на компанијата Infinera.

„Infinera“ претходно објави инвестиција од 456 милиони долари во два производствени погони во САД, кои добија стимулации преку Законот CHIPS.

„Нокиа“ очекува да потроши приближно 3,5 милијарди долари за истражување и развој во САД, што ја одразува силната посветеност на компанијата за развој на технологии за поврзување од следната генерација и вештачка интелигенција во сите мрежни сегменти.

Компанијата нагласи дека ја продолжува традицијата на создавање револуционерни технологии во САД, градејќи врз наследството на своите наградувани лаборатории „Нокиа Бел“, со седиште во Њу Џерси, каде што научниците и инженерите се пионери во иновациите повеќе од еден век.

Околу 500 милиони долари капитални инвестиции ќе бидат насочени кон производство и истражување во американските федерални држави, вклучувајќи ги Тексас, Њу Џерси и Пенсилванија.

Инвестицискиот план на САД дополнително ќе го зајакне сеопфатниот пакет мрежни решенија оптимизирани за вештачка интелигенција на „Нокиа“, како и водечката истражувачка и развојна работа во напредните мрежни технологии.

