Норвешки генерал: Русија може да изврши инвазија за да ги заштити нуклеарните постројки

Началникот на норвешката армија, генерал Ерик Кристоферсен, изјави дека Осло не може да исклучи идна руска инвазија на земјата, сугерирајќи дека Москва би можела да дејствува против Норвешка за да ги заштити своите нуклеарни средства стационирани на далечниот север.

„Не ја исклучуваме можноста за одземање територија од Русија како дел од нивниот план за заштита на сопствените нуклеарни капацитети, што е единственото нешто што им останало, а што всушност им се заканува на Соединетите Американски Држави“, рече Кристоферсен.

Тој призна дека Русија нема освојувачки цели во Норвешка на ист начин како што има во Украина или други поранешни советски територии, но рече дека голем дел од рускиот нуклеарен арсенал се наоѓа на полуостровот Кола, на кратко растојание од норвешката граница, вклучувајќи нуклеарни подморници, ракети со копнена база и авиони способни за нуклеарно боево оружје. Ова би било клучно доколку Русија дојде во конфликт со НАТО на друго место.

„Не го исклучуваме тоа, бидејќи сè уште е опција за Русија да обезбеди заштита на своите нуклеарни капацитети, своите капацитети за втор удар. Тоа е отприлика сценариото на далечниот север што го планираме“, рече тој.

Во опширно интервју за „Гардијан“, Кристоферсен остро ги критикуваше и неодамнешните коментари на американскиот претседател Доналд Трамп за Гренланд, како и тврдењата дека сојузничките земји не служат на фронтовските линии во Авганистан, додека американските трупи водат поголем дел од борбите.

„Немаше смисла она што го кажа и знам дека сите мои американски пријатели од Авганистан го знаат тоа“, рече Кристоферсен, кариерен воен офицер кој служел во неколку мисии во Авганистан.

Кристоферсен е началник на одбраната на Норвешка од 2020 година, одговорен за вооружените сили на земјата, како и за разузнавањето. Тоа беше период на интензивни промени, бидејќи руската инвазија на Украина наметна преиспитување на безбедносната архитектура на Европа, при што соседните Шведска и Финска се приклучија на Норвешка во НАТО алијансата, а земјата ги зајакна своите гранични области со Русија на далечниот север.

Тој додаде дека Норвешка и Русија продолжуваат да одржуваат директен контакт во врска со мисиите за пребарување и спасување во Баренцовото Море и дека на границата се одржуваат редовни состаноци меѓу претставниците на двете армии.

Тој, исто така, препорача воспоставување воена телефонска линија меѓу двата главни града за да се избегне ескалација врз основа на недоразбирања. Тој рече дека руските акции на далечниот север генерално биле помалку агресивни од оние во Балтичкото Море.

