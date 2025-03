Носител на среќа и зајакнувач на љубовта меѓу партнери

0 SHARES Сподели Твитни

Бракот, како една од седумте свети тајни во православното христијанство, симболизира завет помеѓу мажот и жената под покровителство на Божјата милост. На овој посебен ден, многу православни верници ја изговараат молитвата за среќен и благословен брак, со цел да ја зајакнат љубовта и да добијат духовна поддршка во семејниот живот. Доколку не е возможно да се посети црква, оваа молитва може да се изговори и во домашната атмосфера.

##### Молитва за среќен брак

Господи, милостив Боже на нашите предци, Ти кој си ни дарувал живот. Го создавивте човекот според Твојот лик, надарен со разумна душа и тело кое ја служи. Одбрани не од замките на злобниците, од искушенијата што ни се поставуваат, и избави не од многуте опасности. Те молиме, Господи, зачувај нè да не бидеме препрека за ближните, туку да бидеме верни слуги, не дозволувајќи Твојата благодат да биде залудна врз нас. Нè облечи со оружјето на праведноста, во зборови, дела и вистина. Дај ни сила и трпеливост во неволја, да бидеме широкосрдечни; во тага, да го задржиме радоста; во сиромаштија, да богатееме други, како оние што ништо немаат, а сме богати во Тебе, Создателе и Татко.

Избегнувајќи ги врските со неверниците, да се разликуваме од злоупотребата што го носи неправдата. Во храмот Твој нема место за идоли, зашто Ти, Господи, си рекол: „Јас ќе живеам во нив, ќе бидам нивни Бог, тие ќе бидат мои народ, татко и деца“. Со вечната љубов што ја имаш кон нас, Господи, помогни ни да живееме согласно повикот што го имаме. Со смирение, трпеливост и љубов, чуваме единството во дух и мир. Да не ги следиме патиштата на заблудата, туку да растеме во вистината и љубовта кон нашата Главица – Христос. Да се оттргнеме од празни размисли и закоравени срца, да не се препуштаме на неправда, туку да го отфрлиме стариот човек и да се обновиме по Божјиот лик. Да бидеме милосрдни и да простуваме, така како што Божјото милосрдие ни прости нам. Да мислиме на она што е благородно, чисто, и достојно љубов, запазувајќи ги поуките на нашите Свети Отци.

Господи, сети се на нашите родители и нивните молитви што ги зацврстуваат нашите домови. Амин.

