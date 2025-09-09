Носталгија на Фејсбук: Опцијата „poke“ повторно е вратена – луѓето се воодушевени

0 SHARES Сподели Твитни

Опцијата „poke“ или „боцкање“ некогаш беше еден од најпопуларните начини за интеракција на Фејсбук, а сега се враќа на големо.

Во постојано менувачкиот свет на социјалните мрежи, Фејсбук направи неочекуван потег што многумина ги врати во раните 2000-ти.

Што се менува?

Ако мислевте дека „poke“ е одамна заборавено, не сте единствените. Иако никогаш не беше целосно отстранет, беше скриен длабоко во менијата и речиси невидлив. Сега Фејсбук одлучи повторно да го направи централен дел од корисничкото искуство.

Мета ја направи опцијата „poke“ значително полесна и позабележителна. Сега, кога пребарувате профил, сè што треба да направите е да напишете „poke“ и веднаш ќе се појави список на пријатели што можете да ги „буцнете“. Фејсбук сега им испраќа и на корисниците известувања и им предлага да ги „буцнете“ своите пријатели, што значително ја поттикнува интеракцијата.

Зошто Фејсбук го направи ова?

Причината за овој потег, според странските медиуми, е комбинација од носталгија и зголемен ангажман.

„Poke“ беше заштитен знак на раните денови на Фејсбук. Неговото враќање буди носталгија кај корисниците кои пораснале на мрежата, враќајќи ги во време кога интеракциите биле поедноставни и понеформални.

Целта на Мета е корисниците да поминуваат повеќе време онлајн. Опцијата е едноставен, лежерен начин за поттикнување на интеракцијата. Може да послужи како повод за разговор или само пријателски поздрав, без потреба од испраќање порака или одговарање.

Иако опцијата првично беше криптична, нејзиното враќање во фокусот покажува дека Фејсбук сè уште верува во моќта на едноставните, но ефикасни интеракции.

Дали „poke“ повторно ќе стане хит и ќе започне лавина од нови разговори? Времето ќе покаже.

Пронајдете не на следниве мрежи: