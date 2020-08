„Нострадамус“ за американските избори: Тој го предвиде триумфот на Трамп, еве што вели тој кој ќе победи во ноември

Американските претседателски избори ќе се одржат во ноември, а како што датумот полека се приближува, се објавуваат бројни предвидувања за тоа кој ќе триумфира во трката за Белата куќа. Алан Лихтман, професор по историја на американскиот универзитет, е познат како „Нострадамус“ затоа што точно го предвидел победникот во секоја трка за Белата куќа од реизборот на Роналд Реган во 1984 година.

Лихтман уште еднаш го објави своето предвидување во видеото снимено за Њујорк Тајмс на 5 август.

– „Предвидувањата се дека Доналд Трамп ќе ја загуби Белата куќа оваа година“, рече тој.

Професорот за своите предвидувања користи систем од „13 фактори“, кои вклучуваат економија, позиција, социјални немири и скандали. На секој од овие може да се одговори со „вистински“ или „лажен“, и ако шест или повеќе фактори се обележани со „лажни“, тогаш некој ја губи моќта.

Many thought they knew who would win the presidential election in 2016. Professor Allan Lichtman actually did. In this video, Professor Lichtman walks us through the 13 “keys” to winning the White House, and what the keys predict for 2020. https://t.co/oqwVozLvFq pic.twitter.com/JSq0lN8dtB

— New York Times Opinion (@nytopinion) August 5, 2020