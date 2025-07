Ноќ на терор: Израелските екстремисти брутално упаднаа во христијанско село на Западниот Брег, палејќи куќи и автомобили (видео)

Христијанското село Таибе на Западниот Брег повторно беше цел на екстремистички израелски доселеници за време на нападот што се случи преку ноќ, и покрај неодамнешните посети на високи функционери насочени кон одвраќање на насилството.Локалните лидери повикуваат на непристрасни истраги, бидејќи официјалните одговори не успеаја да ги доведат сторителите пред лицето на правдата, што предизвика загриженост кај меѓународните дипломати и умерените израелски гласови.И покрај посетата на поглаварите на христијанските цркви на 14 јули, а потоа и на амбасадорот на САД во Израел, Мајк Хакаби, насилството врз палестинското христијанско село Таибе не стивнува.Единственото палестинско село во областа, кое е целосно населено со христијани, повторно беше цел на напади во ноќта помеѓу недела, 27 јули, и понеделник.НападОколу 2:20 часот наутро, група доселеници извршила рација во селото. Наводно, тие фрлале камења врз куќите, се обиделе да запалат една од куќите, напишале заканувачки пораки на хебрејски на ѕидовите и запалиле три возила – од кои едното било во сопственост на новинар, а другото на член на општинскиот совет.Кога младите Палестинци излегоа да ги заштитат своите домови, добиток и семејства, напаѓачите избегаа. Израелските војници, чија должност е да ги заштитат цивилите, пристигнаа повеќе од еден час подоцна.

Овие повторени напади, извршени од доселенички групи познати како „Јути од ридот“ под водство на екстремниот верски водач Нерија бен Пази, претходно беа насочени кон земјоделско земјиште и добиток.Насилството сега е сè повеќе насочено директно кон луѓето. Иако напаѓачите се водени од религиозен фанатизам, нивните постапки не се исклучиво антихристијански. Тие се дел од поширока кампања против палестинското население, која ги погодува и блиските муслимански заедници.

🚨 Israeli colonial settlers launched a terror attack tonight on the Christian Palestinian village of Taybeh (Ramallah), setting fire to Palestinian vehicles and spray-painting racist threats in Hebrew on homes and property. #WestBank #Taybeh

