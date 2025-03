НУБ “Св. Климент Охридски” – Скопје учествува на Саемот на книгата во Лајпциг

0 SHARES Сподели Твитни

На Саемот на книгата во Лајпциг, Германија, Националната библиотека на Македонија, НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје, го истакна својот штанд, каде што промовира дел од својата издавачка дејност, како и нови изданија од Македонија. Присутните можеа да ги видат антологиите на македонската литература преведени на германски јазик, што предизвикаа значителен интерес кај посетителите. Најавено е дека Саемот ќе се одржува до 30 март, а посетителите се добредојдени во халата на меѓународните изложувачи, кои се партнери на ТРАДУКИ, според соопштението од НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје.

