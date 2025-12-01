Нудистичките крстарења се сè попопуларни: На едно од нив има строго правило за мажи

0 SHARES Сподели Твитни

Нудистичките крстарења стануваат сè попопуларни. Од 1991 година, туристичката компанија Bare Necessities им нуди на патниците ваков вид крстарење до Карибите и други дестинации. Организаторот откри едно важно правило кое важи само за мажи.

Имено, Кет Витмир наведува дека ерекциите се строго забранети надвор од кабините.

„Мажите не треба премногу да се возбудуваат. Им кажуваме ако добијат ерекција, скокнат во ладна вода или помислат на бејзбол“, изјави таа за „Бизнис инсајдер“.

Ова правило беше воведено бидејќи нудистичките крстарења не се од сексуална природа. Доколку одлучите да одите на такво патување, ќе ве пречека изненадувачки список на дополнителни строги правила.

На крстарењата со Bare Necessities, облеката е задолжителна во одредени области. Ова ја вклучува и трпезаријата, каде што се служат сите оброци.

Не ви е дозволено да носите мантии, ниту пак да носите мрежести или проѕирни материјали. Патниците исто така се облекуваат кога бродот ќе пристигне. Персоналот секогаш ќе ги замоли патниците да седнат на крпа ако се голи, без разлика дали седат на лежалка, барска столица или додека јадат на шведска маса.

Бидејќи станува збор за голотија, многумина претпоставуваат дека патниците ќе имаат интимни односи. Сепак, ако очекувате тоа да се случи, сте на погрешно крстарење. Токму по тоа се разликуваат нудистичките крстарења од свингерските крстарења. На нудистичките крстарења, сексот на јавно место е забранет или ќе бидете избркани.

