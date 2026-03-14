Нуклеарната тврдина на Иран е 100 метри под земја: Тука лежи „клучот“ за завршување на војната

0 SHARES Сподели Твитни

Демонтирањето на најдлабокиот нуклеарен бункер во Иран би можело да биде клучот за завршување на војната, но аналитичарите предупредуваат дека неговото целосно уништување би можело да бара испраќање специјални сили во Исламската Република.

Според западни разузнавачки извори, објектот со кодно име „Планина Пикејкс“ се наоѓа во близина на Натанц и на повеќе од 100 метри под планината. Оваа длабочина е дури и поголема од објектот за збогатување ураниум во Фордоу, кој САД го погодија минатото лето.

И покрај воздушните напади на САД и Израел за време на „12-дневната војна“ минатото лето, Техеран успеа повторно да ги утврди своите бази. Доналд Трамп јасно стави до знаење дека спречувањето на Иран да развива нуклеарно оружје останува врвен приоритет, бидејќи во моментов поседува повеќе од 400 килограми ураниум збогатен до 60% . Тоа е доволно, како што наведоа, со минимална дополнителна обработка, да се направат најмалку 11 нуклеарни бомби.

JUST IN: U.S. intelligence sources say Tehran may have relocated its remaining enriched uranium to a fortified underground facility known as Pickaxe Mountain — a deeply buried bunker that is extremely difficult to penetrate. pic.twitter.com/qCV32NnXI7— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) March 13, 2026

Фиксни цели и дипломатски ќорсокак

Се верува дека нуклеарниот материјал бил дистрибуиран помеѓу Фордо и комплексот во Исфахан. Во исто време, истражувачкиот центар „Фондација за одбрана на демократиите“ (FDD) наведува дека од 2020 година, нов објект за збогатување на ураниум е во изградба на локацијата „Пикејкс Маунтин“, само околу 1,6 километри од објектот во Натанц .

Колку сè е обвиткано во тајност покажува и инцидентот со Рафаел Гроси, генерален директор на Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ), на кого иранските власти му одговорија дека „тоа не го засега“ , кога побара информации за работите на таа локација.

Можност за копнено работење

Андреа Страјкер, заменик-директор на програмата за неширење оружје и истражувачки соработник во FDD, изјави за „Њујорк пост“ дека војната не може да се смета за успешна без обезбедување на локацијата на „Пикакс Маунтин“.

„Тие мора да го неутрализираат утврдувањето и да го запленат или уништат залихите од високо збогатен ураниум пред да завршат главните борбени операции“, предупредува Страјкер.

Бидејќи нуклеарната програма на Иран покажа извонреден отпор на воздушните напади, испраќањето копнени сили се чини како единственото дефинитивно решение.

Доналд Трамп, иако засега избегнуваше испраќање трупи, ја остави таа можност отворена за во иднина: „Во одреден момент можеби ќе го направиме тоа. Не сме го направиле сега, можеби подоцна“, им рече тој на новинарите минатиот викенд.

Неодамнешниот напад врз објектот Талеган минатиот четврток би можел да сигнализира нова фаза од операциите. Аника Ганзевелд од Американскиот институт за претприемништво изјави дека бидејќи одбранбените системи и платформите за лансирање на Иран се сериозно оштетени, вратата е отворена за САД и Израел директно да ја таргетираат јадрото на нуклеарната програма на Техеран.

The post Нуклеарната тврдина на Иран е 100 метри под земја: Тука лежи „клучот“ за завршување на војната appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: