Нула напредок во борбата против корупција, загриженост за независноста на медиумите и судството – Нов извештај на Томас Вајц за Македонија!

Недоволен е напредокот на Македонија во клучни облсти, како владеење на правото, судската реформа, борбата против корупцијата. Загрижувачки се и кампањите за дезинформации поврзани со Европската унија, како и одредени состојби кај медиумите, стои во новиот извештај на Томас Вајц, известувачот на Европскиот Парламент за Македонија. Вајц наведува и дека не е постигнат напредок во измените на Уставот.

– Иако демократските институции во Северна Македонија функционираат задоволително, политичката поларизација продолжува и ги одложува многу потребните реформи и назначувања; жали што не се направени обиди за усвојување на уставните измени потребни за отклучување на отворањето на кластерот „фундаменти“, се наведува во извештајот.

Во извештајот „со загриженост се забележува зголемената концентрација на сопственост на медиумите“ и „повикува на посилни заштитни мерки за уредувачка независност, транспарентни практики за државно рекламирање и заштита на новинарите“. Се изразува загриженост во врска со кампањите за дезинформации кои ги доведуваат во прашање демократските вредности и целта на земјата за членство во ЕУ.

Во извештајот се изразува загриженост дека судскиот систем, независноста на судовите и обвинителството и напорите за зајакнување на владеењето на правото и антикорупциските рамки не напреднале доволно. „Со загриженост забележува дека не е постигнат никаков напредок во спречувањето и борбата против корупцијата и дека корупцијата останува распространета во многу области. Особено повикува на истраги и конечни пресуди во случаите на корупција на високо ниво што би можело да послужи како пример дека корупцијата се решава на сите нивоа и дека нема да има неказнивост“.

Се повикува и на заштита на правата на ЛГБТ заедницата и справување со говорот на омраза.

– Оваа година, имам чест да го презентирам мојот втор извештај за Северна Македонија. Извештајот има за цел да обезбеди избалансирана и објективна проценка на напредокот на земјата во процесот на пристапување и, според воспоставената пракса, доаѓа како одговор на Пакетот за проширување на Комисијата за 2025 година. Северна Македонија моментално се наоѓа во тешка позиција, бидејќи процесот на пристапување останува во застој: И покрај некои позитивни реформски чекори, напредокот во агендата за реформи на ЕУ – особено во клучните области како што се владеењето на правото, судската реформа и борбата против корупцијата – беше недоволен. Ова се должи на изборната кампања, ограничените капацитети во јавната администрација и недостатокот на одржлива политичка посветеност. Не е постигнат напредок во уставните измени, поради загриженост за потенцијални дополнителни билатерални блокади или барања од соседната земја. Постои итна потреба од зголемена политичка волја од двете страни за надминување на овој ќорсокак. Сепак, во време на големи промени во меѓународниот поредок каков што го познава Европа – особено поврзани со руската агресивна војна против Украина, невидена неизвесност околу иднината на трансатлантскиот сојуз и пошироки закани за меѓународниот поредок базиран на правила – од суштинско значење е Европа да стои обединета. Нема простор за двосмисленост. Наспроти оваа геополитичка позадина, може да се појават можности за оживување и забрзување на процесот на пристапување. Тој процес, во секој случај, ќе остане базиран на заслуги и цврсто заснован на напредокот врз основите, особено владеењето на правото. Затоа е од суштинско значење сите политички засегнати страни во Северна Македонија, особено Владата и членовите на Парламентот од владејачкото мнозинство, да го препознаат ова обновено чувство на итност и да почнат да испорачуваат опипливи, убедливи и вистински резултати во овие основни области без понатамошно одложување. Унапредувањето на реформите во владеењето на правото не е само одлучувачко за приближување кон членството во ЕУ; тоа е подеднакво важно за градење просперитетна и отпорна држава што им служи на сите нејзини граѓани. Функционално владеење на правото и предвидлива, доверлива инвестициска клима се предуслови за одржлив економски развој. Исто така, ќе им овозможи на земјата и нејзините граѓани целосно да имаат корист од шемите и проектите за постепена интеграција што ги нуди Европската Унија. Во исто време, ЕУ и нејзините земји-членки исто така мора да ги исполнат своите обврски. Мораме целосно да ја поддржиме земјата, вклучително и преку активен дипломатски ангажман за да ѝ помогнеме на Северна Македонија да постигне напредок во исполнувањето на сопствените обврски и да ги надмине постојните пречки. Што се однесува до овој Дом, и како и во претходниот извештаен период, јас останувам посветен на поттикнување на стабилно, конструктивно, проевропско, продемократско и проширувачко мнозинство во поддршка на пристапувањето на Северна Македонија во ЕУ. Со нетрпение очекувам да ја обезбедам поддршката од сите членови кои ја делат оваа стратешка цел, напиша Вајц во објаснувањето на извештајот.