НУЛА ПРОДАДЕНИ БИЛЕТИ, САМО КЕЛНЕРИ ВО КЛУБОТ! Познатa пејачka (53) доживеа невиден дебакл: „Си отидов дома кога видов…“

Познатата пејачка Данијела Мартиновиќ (53) еднаш сподели анегдота за најголемиот дебакл во нејзината кариера, кога апсолутно никој не дошол на нејзиниот настап.

Како гостин во „Специјално среќно шоу“, Данијела се присети на овој необичен настан од почетокот на нејзината кариера што се случил во диско клуб во близина на Шишко. Иако ситуацијата не изгледаше ветувачка, набргу потоа нејзината кариера тргна по нагорна траекторија.

„Во близина имаше дискотека, ми се чини дека е Сиска, каде што имав рекордна цена од нула продадени билети. Никогаш не би го променила тоа, бидејќи сето тоа време беше чудно, а неколку месеци потоа, „Те викам“, „Добро ми оди, добро ми оди во животот“, „Што сум јас, што си ти“, „Не дозволувај да ми светне“, после тоа сè навистина почна да се случува“ , откри Даниела.

„Тие беа само келнери“

Со оглед на тоа што во публиката немало ниту еден човек, во клубот биле присутни само келнери, пејачката одлучила да не излегува на сцената и да се врати дома. Сепак, таа признала дека не чувствувала паника поради ова:

„Не, имаше само келнери. Си отидов дома кога видовме дека никој нема да дојде, но морам да кажам дека немав никаков стрес, ни страв, ни неизвесност . “

Таа од оваа ситуација научи важна животна лекција од која апсолутно никогаш не треба да се откаже, а денес го користи тој настан за да се пошегува на своја сметка.

По разводот, среќна во љубовта

Кога станува збор за нејзиниот сегашен приватен живот, по раскинувањето со Петра Граша, Данијела ја пронајде среќата покрај поранешниот криминален инспектор Јосип Плавиќ. Двајцата сега делат страст кон музиката, бидејќи пејачката го инспирирала нејзиниот партнер да се врати кај неа, па тој сега настапува со бендот „Изван жакана“. Нејзините зборови за Јосип најдобро опишуваат колку е исполнета и заљубена:

„Навистина ми е тешко да зборувам за Јосип бидејќи никогаш немав можност да запознаам таква личност. Тој е моето засолниште, моето безбедно пристаниште, мојата поддршка и мојата поддршка . “

