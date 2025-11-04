Нутриционистите тврдат: Редовно јадете ги овие две намирници пред спиење за здравје на мозокот

0 SHARES Сподели Твитни

Многу од нас внимателно ги планираат своите оброци во текот на денот, но честопати занемаруваат што јадеме непосредно пред спиење. Паметно избраната ужина доцна навечер може да направи многу повеќе отколку само да задоволи глад, се согласуваат експертите, овој оброк може да помогне во заштитата и хранењето на мозокот додека спиеме.

Регистрирани диететичари открија изненадувачки едноставна, но исклучително ефикасна комбинација: тврдо варени јајца и бадеми. Ова хранливо богато дуо содржи идеален сооднос на протеини, здрави масти и растителни влакна, и е полн со хранливи материи неопходни за здравјето на мозокот, како што се магнезиум, витамин Е и холин, пишува EatingWell.

„Тврдо варените јајца и бадемите се динамичниот дуо што недостасуваше во вашата рутина пред спиење. Тие обезбедуваат низа хранливи материи кои промовираат подобар сон и го поддржуваат когнитивното здравје“, истакнува регистрираниот диететичар Алексис Апел.

Стабилизира нивото на шеќер во крвта

Слатките закуски пред спиење можат да предизвикаат ненадејни скокови во нивото на гликоза, проследени со пад што го нарушува сонот. Јајцата и бадемите, од друга страна, обезбедуваат стабилност.

„Една клучна причина зошто тврдо варените јајца и бадемите се одлични за здравјето на мозокот пред спиење е нивната способност да го стабилизираат нивото на шеќер во крвта во текот на ноќта“, објаснува диететичарот Ракша Шах.

„Оваа комбинација е богата со протеини и здрави масти, а влакната од бадемите го забавуваат варењето, спречувајќи скокови или падови на шеќерот во крвта што можат да го нарушат сонот“, додава тој.

Стабилните нивоа на шеќер му помагаат на мозокот да остане во подлабоки фази на спиење, каде што се одвиваат клучни процеси како што се консолидација на меморијата и обновување на мозочните клетки.

Богат извор на холин – хранлива материја за меморијата

Јајцата се еден од најдобрите природни извори на холин, често занемарена хранлива материја која игра витална улога во здравјето на мозокот. Холинот е неопходен за производство на ацетилхолин, невротрансмитер кој влијае на меморијата, учењето и вниманието. Затоа јајцата се идеални за поддршка на мозочната активност, особено ноќе, кога мозокот обработува и складира информации.

Го штити мозокот со антиоксиданси

Мозокот е исклучително активен орган, а оваа постојана активност создава слободни радикали, нестабилни молекули кои со текот на времето можат да предизвикаат оштетување на клетките. Тука доаѓаат во игра антиоксидансите, кои ги неутрализираат штетните ефекти од оксидативниот стрес.

„Бадемите се богати со витамин Е, антиоксиданс кој ги штити нашите мозочни клетки од оксидативен стрес“, објаснува нутриционистката Витни Стјуарт.

Овој витамин е вграден во клеточните мембрани и ги штити од оштетување, помагајќи во одржувањето на здрави когнитивни функции на долг рок.

Промовира релаксација и подобар сон

Мирниот сон бара смирен нервен систем. „Бадемите содржат магнезиум, кој помага во опуштањето на нервниот систем и промовира подобар сон“, вели Шах.

Магнезиумот, исто така, го поддржува дејството на невротрансмитерот ГАБА, кој има смирувачки ефект и може да ги намали нивоата на хормонот на стрес кортизол, помагајќи му на телото да влезе во состојба на одмор и закрепнување.

Ја гради и одржува структурата на мозокот

Мозокот е составен од речиси 60 проценти масти, па затоа здравите масти се неопходни за неговата структура и функција. Мастите во јајцата и бадемите помагаат во градењето и одржувањето на мембраните на мозочните клетки, обезбедувајќи брза и ефикасна комуникација меѓу невроните.

Дополнително, протеините од јајцата и бадемите обезбедуваат аминокиселини, основни градежни блокови на невротрансмитерите, хемиските гласници одговорни за регулирање на расположението, фокусот и меморијата.

Дополнителни совети за здрав мозок

Иако комбинацијата од јајца и бадеми е одличен избор за доцна навечер закуска, само една навика не е доволна за долгорочно здравје на мозокот. Експертите препорачуваат:

Бидете физички активни: Редовното вежбање го стимулира протокот на крв и растот на нови мозочни клетки.

Предизвикајте го вашиот ум: Решавајте загатки, читајте, учете нови вештини.

Дајте приоритет на спиењето: 7 до 9 часа квалитетен сон секоја вечер е од суштинско значење за регенерација.

Одржувајте социјални контакти: Поврзувањето со другите го намалува стресот и го зачувува менталното здравје.

