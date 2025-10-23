НУТРИЦИОНИСТ ги открива трите најчести причини зошто НЕ МОЖЕТЕ ДА ОСЛАБЕТЕ!

0 SHARES Сподели Твитни

За да ослабете не е доволно само да јадете здрава храна!

Нутриционистката Ива Свибен вели дека најчеста желба или цел на нејзините клиенти е да ослабат. Дури девет од 10 жени сакаат да ослабат, а во прашалникот пред почетокот на соработката го наведуваат и бројот на килограми што неуспешно се обидуваат да ги ослабат со месеци, па и со години.

Свибен вели дека во текот на годините на работа ги открила причините поради кои жените, иако следат одредени диети и редовно вежбаат, сепак не успеваат да ги изгубат вишокот килограми.

Следат рестриктивни диети кои не се одржливи на долг рок

Како што објаснува таа, најдобриот начин да откриеме дали диетата што ја следиме е добра за нас е да си го поставиме прашањето: „Можам ли да јадам на овој начин до крајот на мојот живот?“ Ако одговорот е не, треба да престанеме да јадеме според тој принцип веднаш.

„Тоа е знак дека таа конкретна диета не е добра за вашето тело или за вашиот однос со храната. Избегнувањето на намирници или групи на намирници секогаш резултира со прејадување на таканаречената забранета храна и конечно враќање на изгубените килограми“, додава.

За време на викендите забораваат на целта и внесуваат многу калории

„Знам дека викендите се за одмор на главата и телото, но неделниот просек на калории носи резултати. Ако консумирате 1600 kcal од понеделник до петок, а 2500 во сабота и недела, вашиот неделен просек дневно е 1860 kcal. Тоа е 260 kcal повеќе дневно отколку што ви треба. 260 kcal е еден целосен, помал оброк на исхрана за слабеење. Викендот го запрел вашето слабеење“, објаснува Свибен.

Се фокусираат на здрава храна, но количините се преголеми

Жените често велат дека се хранат здраво и споменуваат храна како бадеми, авокадо, маслиново масло, тестенини од цели зрна, лосос и слично. Но, кога ќе почнат да јадат според нутриционистичкиот план, се изненадени кога ќе сфатат дека јаделе двојно поголема количина од таа храна пред да почнат да си ја мерат храната.

„Повеќето жени не можат да поверуваат дека 75 грама тестенини изгледаат толку малку, но всушност се целосно сити после оброкот. Имено, една шака бадеми (околу 50 грама) може да изнесува дури 320 kcal и 25 грама масти (тоа е половина од дневниот внес на масти за жена од 60 килограми која сака да ослабне). Здравата храна има калории, понекогаш повеќе од нездравата. На пример, путерот од кикирики и Нутела на 100 грама имаат ист број калории, но различни макронутриенти“, додава таа.

