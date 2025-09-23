НУТРИЦИОНИСТ ОТКРИВА Еве кои намирници можат да ве „подигнат“ на природен начин

0 SHARES Сподели Твитни

Овес

Овесот е една од особено здравите природни намирници. Содржи низок гликемиски индекс што значи дека не предизвикува нагли промени на нивото на шеќер во крвта што предизвикува умор, а освен тоа содржи и протеини и диетални влакна. Како и другите житарици, и овесот е богат со витамин Б, магнезиум, селен и железо, а без овие елементи организмот нема енергија.

Јаткасто овошје

Сите овошја од оваа група се високоенергетски продукти – 52 грама од мешано јаткасто овошје обезбедуваат 300 калории и 50 грама маснотии. Иако ова можеби звучи лошо, сепак не е, бидејќи се работи за незаситени масни киселини и комбинации на “добри“ маснотии. Исто така, ова овошје има низок гликемиски индекс и добро се вари во желудникот. Затоа, заменете ги производите од пекара или грицките со бадеми, ореви или лешници – содржат ист број на калории, а ќе ве држат подолго време.

Суво овошје

Сувото овошје, како на пример суво грозје, е исклучително слатко а нема да ви наштети како чоколадото или другите слатки. Причината за ова лежи во влакната кои го успоруваат варењето на сувото овошје и даваат чувство на ситост кое може да потрае со часови.

Кафеав ориз (басмати)

Кафеавиот ориз басмати е намирница со најнизок гликемиски индекс, а освен тоа е и одличен извор на витамини од групата Б кои дејствуваат како катализатори и го поттикнуваат производството на енергија од храната.

Немасно црвено месо

Немасното црвено месо (а особено џигерот) е богато со железо. И иако железото всушност не дава енергија, ако не го внесувате во организмот ќе бидете слаби и немоќни. На вашиот организам му е потребно железо за да произведе хемоглобин, кој се наоѓа во црвените крвни зрнца и го пренесува кислородот низ организмот. Недостатокот на железо предизвикува анемија чии симптоми се умор, летаргија и недостаток од енергија.

Џигерот и немасното црвено месо се најбогатите извори на железо. Железото исто така се наоѓа и во гравот, леќата, зеленчукот со зелена боја и сувото овошје. Инаку, железото побрзо и подобро се апсорбира во организмот ако се комбинира со витамин Ц (комбинирајте го немасното црвено месо со чаша свежо исцеден сок од портокал, на пример).

Авокадо

Маснотиите содржат повеќе калории од јаглехидратите и протеините што ги прави и поконцентрирани извори на енергија. Но, премногу маснотии во исхраната не се здрави, особено ако јадете погрешни маснотии (заситени и транс маснотии) што доведува до појава на “ѓевречиња“ околу стомакот и затнување на артериите.

Авокадото е намирница која ги комбинира позитивните страни на двата света – претставува одличен извор на енергија и незаситени масни киселини кои го чуваат вашето срце и го намалуваат ризикот од срцев удар.

Банани

Бананите се природно подготвен оброк полн со енергија. Содржат големо количество на природни шеќери и скроб, и обезбедуваат мешавина од извори кои брзо и споро ја испуштаат енергијата. Исто така, тие се и одличен извор на калиум кој помага во регулирањето на високиот крвен притисок.

Црвен грав

Исто како и јаткастото овошје, и гравот содржи добитна комбинација од протеини и јаглехидрати кои долго ве држат сити и полни со енергија. Гравот и леќата содржат и големо колличество на влакна што го успорува испуштањето на енергија во организмот, па можат да се сметаат како вистинско споро-согорувачко гориво.

Црвениот грав помешајте го со домати, кромид и со онолку лути пиперчиња колку што се осмелувате да ставите и сте добиле брз, едноставен, вкусен и здрав оброк. Ако уште додадете и кафеав ориз како гарнир, ќе добиете вистинска енергетска бомба.

Кафе

За разлика од претходните 8 намирници, кафето и не е баш најдобар избор, ама функционира. Кофеинот иницира отпуштање на адреналин кој ве подига, ви дава наплив од енергија и ве држи будни….привремено. Едно силно кафе е можеби токму она што ви е потребно пред некој важен состанок, но нејзиниот ефект нема долго да трае. Уште повеќе, кога ефектот ќе помине, веројатно ќе се чувствувате уште поуморни отколку пред да ја испиете. Затоа, за да пбезбедите малку подолготраен ефект, изберете подобро некоја од горенаведените намирници.

Леб со цели зрна

Уште еднаш, тајната е во влакната. Кога купувате леб, внимавајте да биде интегрален, а не црн, бидејќи црниот леб многу често е обичен бел леб во кој е додадена боја. А ако баш не можете да се откажете од белиот леб, тогаш побарајте некој што содржи повеќе влакна – верувајте ни дека разликата е и тоа како забележлива.

