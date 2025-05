Нјујорк тајмс: Маск се служел со кетамин и други супстанци за време на советничкиот период кај Трамп.

0 SHARES Сподели Твитни

Освен кетамин, Маск наводно консумирал екстази и психоделични печурки и патувал со „дневна залиха“ од 20 апчиња, според изворите на њујоршкиот весник.

Се додава дека Маск почнал поинтензивно да користи дроги околу времето кога донираше 275 милиони долари за претседателската кампања на Трамп, по што станал шеф на Одделот за владина ефикасност (ДОГЕ).

Тајмс објави дека Маск развил „тешка зависност од кетамин“, консумирајќи го моќниот анестетик понекогаш секојдневно, наместо „малата количина“ што ја земал „отприлика еднаш на секои две недели“, како што тврдел во интервјуата.

„Ако сте земале премногу кетамин, навистина не можете да ја завршите работата, а јас имам многу работа“, изјави Маск за новинарот Дон Лемон во март 2024 година.

Весникот наведува дека до март оваа година, Маск им признал на соработниците дека неговата употреба на кетамин влијаела на неговиот мочен меур, позната последица од хронична злоупотреба на дрогата, која има психоделични својства и може да предизвика дисоцијација од реалноста.

Кутијата со лекови на Маск содржела апчиња Адерал, кои се користат за лекување на нарушување на вниманието со хиперактивност (АДХД), меѓу другите супстанции, според извори на весникот кои виделе фотографии од кутијата.

Њујорк тајмс објави дека не е познато дали Маск бил под дејство на дрога за време на неговиот престој во Белата куќа, каде што присуствувал на клучни состаноци со странски лидери и имал влијание врз намалувањето на федералните трошоци.

Агенцијата за борба против дрога на САД (ДЕА) го класифицираше екстази како контролирана супстанца без прифатена медицинска употреба, што го прави целосно забранет за федералните службеници, иако Маск е класифициран како „специјален владин службеник“ и не подлежи на истите строги правила како редовните вработени.

Кетаминот може легално да се препишува во САД, но неговата рекреативна употреба или мешањето со други дроги веројатно ги крши федералните правила на работното место, додава Њујорк тајмс.

