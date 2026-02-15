Обама: „Загрижувачки и опасно“

0 SHARES Сподели Твитни

Поранешниот американски претседател Барак Обама ги осуди операциите на Службата за имиграција и царина (ICE) во американската држава Минесота, споредувајќи ги со диктаторско однесување.

„ Несоодветното однесување на агентите на федералната влада е длабоко загрижувачко и опасно“, рече Обама во саботата во подкаст на левичарскиот политички коментатор Брајан Тајлер Коен.

Обама изјави дека вакви акции како оние на ICE во Минесота може да се видат во минатото во авторитарни земји и диктатури, истовремено пофалувајќи го отпорот на американските граѓани на ваквите акции на федералните служби, објави CBS.

„Овој вид херојска акција од страна на обичните луѓе, и покрај температурите под нулата, е она што треба да ни даде надеж“, рече Обама.

Граничниот цар Том Хоман го објави крајот на федералната операција во Минесота во четврток.

Демократската опозиција на САД продолжува да бара сеопфатни реформи во работата на ICE, вклучително и укинување на мобилните патроли, забрана за агентите да ги кријат своите лица и барање налози за апсење на мигранти.

За таа цел, демократските лидери во Конгресот се закануваат дека нема да го одобрат предлогот за финансирање на Министерството за внатрешна безбедност (DHS) за 2026 година.

