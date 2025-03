Обвинение за обезбедувачот на дискотеката во Кочани

0 SHARES Сподели Твитни

Столе Боев, член на обезбедувањето во ноќниот клуб „Пулс“, изјави дека не се чувствува виновен. Тој се најде под истрага поради влез на малолетници во клубот, што е спротивно на законските правила. „Направив сè што можев да спасам што повеќе луѓе и навистина ми е многу жал за оние што не можев да ги спасам. Со длабоко сочувство и тага изразувам жалење до семејствата на загинатите. Многумина од починатите беа мои блиски пријатели кои ги изнесов сопствено. Не можете да разберете како се чувствувам, но тоа е реалноста“, изјави Боев. Тој истакна дека луѓето во Кочани немаат гнев кон нив. „Протестантите се наши сограѓани кои бараат правда и слобода за нас. Ние направивме сè што можевме, како дел од обезбедувањето, за да ги извлечеме сите преживеани“, дополни Боев. Во огнената стихија во клубот загинаа 59 личности, вклучувајќи и малолетници. Дваесет лица се во сериозна здравствена состојба.

