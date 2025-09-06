Обвинители влегоа во Агенцијата за национална безбедност

Во врска со прислушувањето, ЈО објавува дека тим обвинители од Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција пристигнале синоќа во Агенцијата за национална безбедност.

Според соопштението на Обвинителството, на овој состанок е договорено да се развие динамиката за спроведување на контролата на документацијата што ја поседува АНБ.

Според Обвинителството, бидејќи станува збор за обемна и чувствителна документација, врз основа на која мора да се добијат релевантни документи, контролата ќе трае во наредниот период, додека ќе се преземат и други предистражни дејствија.