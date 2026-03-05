Обвинителството бара продолжување на притворот на Јовановски – внатрешната контрола на МВР се уште е во тек

0 SHARES Сподели Твитни

Обвинителството бара продолжување на притворот на осомничениот Стојанче Јовановски – сопругот на Ивана која заедно со нејзината шест годишна ќерка починаа по пад од зграда во скопски Карпош.

Јовановски се товари за наведување на самоубиство, загрозување на сигурноста и нанесување телесна повреда. Од Обвинителството велат дека во тек е вештачење на мобилни телефони и други предмети, се обезбедуваат и анализираат видео записи од повеќе критични локации, а се обезбедува и целокупната документација за претходни поплаки и пријави за семејно насилство.

Во меѓувреме Министерството за внатрешни работи се уште спроведува внатрешна контрола за постапувањето на полицијата која само неколку часа пред да се случи трагичниот настан добила пријава за расправија меѓу двајцата сопружници и била на лице место, но се повлекла откако Ивана изјавила дека станува збор за недоразбирање. Министерството за труд и социјала веќе утврди пропусти во социјалните служби кои биле запознаени со случајот и најави мерки.

Пронајдете не на следниве мрежи: