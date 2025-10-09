Обвинителството отвори нова истрага за злоупотреби во електраната „Битола“, притвор за неколку лица

0 SHARES Сподели Твитни

Основното јавно обвинителство на Битолa издаде Наредба за спроведување истражна постапка против осум физички лица и едно правно лице за тековни кривични дела поврзани со јавни набавки во Електраната „Битола“, соопшти Обвинителството.„Со предистражните дејствија што, по наредба на јавен обвинител, Управата за финансиска полиција ги презеде во последните месеци, се прибавени докази што даваат основано сомнение дека петмина осомничени – службени лица во Електрана „Битола“, поточно тогашниот директор на електраната и четворица раководители и директори во ЈП „Рудници“ при Електрана „Битола“, во текот на 2023 година како соизвршители сториле континуирано кривично дело „Злоупотреба на службена положба и овластување“ по член 353 став 4 во врска со став 1 од Кривичниот законик.„Сите тие не ја вршеле својата службена положба и овластување со цел да му користат на друг и да му наштетат на електраната, имено, кршејќи го основниот рударски проект и потребите на рудникот „Живојно“, организирале и спровеле јавна набавка за преместување на електраните од рудникот „Осломеј“ во ПЕ Рудници – ТЕЦ Битола. Со тоа, свесно ги прекршиле основните принципи на економичност, ефикасност и ефективност на Законот за јавни набавки, иако знаеле дека за транспорт на јаглен од рудникот Живојно до местото на дробење и до фабриката за преработка на јаглен Брод-Гнеотино не е предвиден метод со континуирана технологија (роторски багери и транспортни ленти), туку метод со неконтинуирана технологија (булдожери, багери и камиони)“, се наведува во соопштението.Тројца од претходно споменатите раководители и директори во ПЕ Рудници и уште едно службено лице во ТЕЦ Битола се осомничени и за континуирано кривично дело „Измама во служба“, бидејќи при спроведување на договорот, иако знаеле и биле свесни дека правното лице воопшто не ги исполнило своите договорни обврски, потпишале записници и извештаи за извршената работа, со кои потврдуваат дека во периодот од 26.02.2024 до 17.07.2024 година, целосно е завршена демонтажата, транспортот и монтажата на електраните од ТЕЦ Осломеј до ТЕЦ Битола.„Правното лице, сопственикот/управителот и друго лице вработено во компанијата се осомничени дека доставиле фактури, иако биле свесни дека работата не е завршена, врз основа на што незаконски наплатиле 106.200.000 денари од Електраната „Битола“, вклучувајќи ДДВ, со што сториле продолжено кривично дело „Злоупотреба на постапката за јавен тендер и јавно-приватно партнерство“ по член 275в од Кривичниот законик“, се наведува во соопштението.Додаваат дека јавниот обвинител денес ќе поднесе предлог до судијата на претходна постапка на Основниот суд во Битолa за изрекување мерка притвор за 2 лица, и тоа за сопственикот на компанијата и за еден управител на ПЕ Рудници при ТЕЦ „Битола“. За двајца управители од ПЕ Рудници и за вработениот во компанијата ќе бидат предложени прелиминарни мерки „одземање на патна исправа и периодично јавување во Суд“.Поранешниот директор на ТЕЦ Битолa веќе е во притвор во друга постапка, додека на друг функционер од ТЕЦ Битолa веќе му се изречени мерки на претпазливост во друга постапка, кои тој досега ги спроведуваше.

