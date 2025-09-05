Обвинителството поднесe обвинение против едно лице за пожарот во „Пулс“

0 SHARES Сподели Твитни

Обвинителскиот тим што се занимава со случајот поврзан со пожарот во дискотеката „Пулс“ во Кочани денес поднесе обвинителен акт против друго лице до Основниот кривичен суд во Скопјe за сторено – Тешки кривични дела против јавната безбедност по член 292 став 2 во врска со член 288 став 3 во врска со став 2 во врска со член 22 од Кривичниот законик.„Овој обвинет е обвинет и за неговиот посебен придонес, бидејќи заедно со неколку одговорни лица и службени лица за кои е поднесено обвинение и е во фаза на евалуација, како и други засега непознати лица, не постапил согласно прописите и техничките правила за заштитни мерки и со тоа предизвикал ризик по животот и телото на луѓето, како и по имотот во големи размери.„Поради нивното недејствие во подолг временски период, како и поради конкретните дејствија на некои од обвинетите, на 16 март 2025 година, во хотелски објект во Кочани, на место каде што се собрале голем број луѓе, за време на настап на музичката група АДН, во целосно небезбедни и опасни услови, бил предизвикан пожар, при што загинале 62 лица, тешки телесни повреди на 157 лица и телесни повреди на 65 лица“, вели Обвинителството.Обвинителството додава дека последниот обвинет, во периодот од септември 2022 година до денот на пожарот, во Скопско и Кочани, како одговорно лице – сегашниот сопственик на обвинетото правно лице РУБИКОН СЕКЈУРИТИ СОЛУШН увоз-извоз ДООЕЛ Скопско, заедно со сега обвинетиот управител, управувал со деловниот потфат и целото функционирање на агенцијата за обезбедување.„Иако имале сопственичка одговорност, тие не постапиле согласно член 3 од Законот за приватно обезбедување, со тоа што не преземале мерки и активности за спречување и откривање на штетни појави и незаконски дејствија што го загрозуваат физичкиот интегритет и достоинството на лицето и имотот што се осигуруваат и согласно член 6 од Законот за приватно обезбедување, соодветно, го спровеле осигурувањето без да склучат писмен договор за приватно – физичко осигурување со корисникот на услугата – хотелскиот објект „Клуб Пулс“ и без да вршат каква било грижа, контрола и надзор во исполнувањето на обврските на лицата кои обезбедувале осигурување за имот и лица.“На критичниот ден, тројца вработени во агенцијата со важечки лиценци за приватно обезбедување и лични карти на обвинетото правно лице, како и еден обвинет без лиценца за вршење работи на физичко обезбедување, беа задолжени да го обезбедат објектот во Кочани без да спроведат прелиминарна безбедносна проценка со проверка на безбедносните услови на објектот, ризиците и можностите за евакуација во случај на опасност, без проверка на влезовите и излезите и нивната исправност, во услови на пренатрупаност на капацитетот за посетители. Дополнително, спротивно на законските обврски, правното лице не изготвило и доставило План за безбедност за одржување на јавен ред на забавен настан со присуство на голем број посетители и не ангажирало повеќе лица за обезбедување како што барале условите во објектот.„Вработените распоредени од Агенцијата за обезбедување „Рубикон“ не постапиле согласно одредбите од Законот за приватно обезбедување и не го провериле идентитетот и возраста на лицата при влегување во објектот што го обезбедувале, со што овозможиле влез на деца – лица под 18 години и нивно присуство во објектот по 00:00 часот. Исто така, не постапиле согласно законската обврска да спроведат проверка на лицата при влегување во објектот што го обезбедувале, со цел да пронајдат предмети што би можеле да се користат за уништување или оштетување на имот, како и да предизвикаат опасност по живот, со што не го спречиле влегувањето и употребата на експлозивни материјали – пиротехнички средства што го предизвикале пожарот“, се наведува во соопштението.Од доказите добиени во текот на истрагата, Обвинителството додава дека произлегло дека обвинетиот сега имал голема улога во правното лице на обвинетиот, де факто управувајќи со агенцијата и давајќи директни инструкции на обвинетите кои биле ангажирани како обезбедувачи во критичната вечер. Исто така, обезбедени се докази дека по пожарот во Кочани, тој презел чекори за основање на ново правно лице со седиште во Струмица, чија главна дејност е исто така физичко обезбедување на имот и лица, а со цел продолжување на дејноста, повторно формално-правно криејќи се во управувањето зад друго одговорно лице.„Од овие причини, иако истрагата против ова лице е завршена и доказите се обезбедени, вршителите на јавни обвинители оценија дека сè уште постојат одредени ризици по неговата целосна безбедност во текот на постапката. Со оглед на тоа што Судот, одлучувајќи по жалбата на обвинетиот, веќе ја замени претходно определената мерка притвор со мерка куќен притвор и со дополнителни забрани за напуштање на станот, за комуникација со одредени лица и одземање на патната исправа, јавното обвинителство до судот достави и предлог за продолжување на сите определени мерки и забрани“, се наведува понатаму во соопштението.

