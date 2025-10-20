Обвиткано во мистерија: Никогаш не го подарувајте овој предмет – се верува дека носи лоша среќа

0 SHARES Сподели Твитни

Во старите времиња, се користело за гатање и „фрлање магии“. Се верувало дека овој предмет ја собира негативната енергија на сите оние што гледале во него.

Таквото „валкано“ огледало можело да донесе болест, неуспех, па дури и смрт во куќата. Затоа, во античко време, луѓето не само што не си давале огледала едни на други како подароци, туку дури и не ги чувале во куќата.

Кои други верувања постојат?

Според сè уште цврсто утврденото верување во мистицизмот, подареното огледало се смета за лош знак и сигурно ќе доведе до кавги и раздор. И не само помеѓу дарителот и примателот, туку и во куќата на примателот на подарокот.

Покрај тоа, лицето кое го купило огледалото не треба да го гледа својот одраз во него сè додека не му биде подарено на лицето на кое му е наменето.

Огледалата се сметаат за особено непожелен подарок за роденден, свадба или Нова Година, бидејќи можат да го лишат човекот од среќа седум години и да придонесат за развој на сериозни болести.

