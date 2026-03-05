Вести

Обезбедувањето повраќаа црнила, па пак се враќаа да спасуваат, вели сведок на трагедијата во ПУЛС

„Обезбедувањето повраќаше црнила, ја ставаа пак маицата преку устата и носот и се враќаа да спасуваат луѓе“, сведочеше денеска на судењето за пожарот во дискотеката „Пулс“ во Кочани Мартина Ристевска, која била сведок на трагедијата и снимила видео од моментите кога избил пожарот.

Ристевска рече дека им е благодарна на обезбедувачите, меѓу кои ги спомена Лазар и Столе, дека ѝ го спасиле животот, дека ги жртвувале своите животи за да спасат што повеќе луѓе.

Овие тврдења испровоцираа прашање од одбраната кое гласеше: „Дали може да се заклучи дека групата „ДНК“ го предизвикала пожарот, а обезбедувачите спасувале?“

Судот не го дозволи прашањето.

Девојката случајно, додека го снимала пејачот на бендот, го снимила и почетокот на пожарот, односно како една од прскалките го пали плафонот, а пејачот повикува луѓето да излегуваат.

-Настана голема паника, имаше многу гужва на вратата. Не се ни сеќавам како излегов, пред вратата паднав. Дел од обезбедувањето, Лазар и Столе, ги тргнаа луѓето кои беа паднати врз мене, ме тегнеа и ме извлекоа. Обезбедувањето им помагаше и на другите. Иако беа во многу лоша состојба, повраќаа црно, им пружаа помош на сите – пак ја ставаа маицата преку устата и носот и се враќаа да помагаат – сведочеше девојчето.

