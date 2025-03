Обележување на Светскиот ден на театарот со хуманитарна изложба во Драмски театар

0 SHARES Сподели Твитни

Драмски театар ја одбележува Светскиот ден на театарот на 27 март со посвета на жртвите и повредените од националната трагедија во Кочани. Во 19 часот, фоајето на театарот ќе биде домаќин на изложба на фотографии под наслов „Ред XV…“ од Драган Гајиќ (1967). Средствата од продажбата на фотографиите ќе се уплатат на хуманитарна сметка. Фотографиите се од престави што Гајиќ ги фотографирал во 2017 година, како што се: „Хамлет“, „Чија си“, „Чолак“, „Љубовници“, „Последните Македонци“, и „Живот во тесни чевли“.

По повод одбележувањето на 27 март, Драмски театар Скопје нуди богата програма за својата публика. Денот започнува со посета на децата од предучилишната установа „Мајски цвет“ од Карпош, кои ќе имаат прилика да разгледаат делови од театарот и да се сретнат со актерите и вработените, што ќе им овозможи подетален увид во процесот на создавање театарска претстава.

Подоцна, љубителите на театарот се поканети на две отворени проби на претстави кои се во завршна фаза на подготовка. Првата отворена проба започнува во 10:30 часот во големата сала „Ристо Стефановски“, каде што ќе се одвива пробата на претставата „Ифигенија за ништо“, адаптирана по „Ифигенија од Авлида“ на Еврипид, под палката на режисерот и кореограф Филип Петковски. Сценографијата е дело на Мартин Манев, додека костимографијата ја потпишува Антонија Гугинска Јорданоска. Глумат: Димитрија Доксевски, Филип Трајковиќ, Јелена Жугиќ, Нина Елзесер, Стефан Вујисиќ, Сара Климоска, Марјан Наумов и Томислав Давидовски, а хорот го сочинуваат актерките Ивана Павлаковиќ, Ања Митиќ, Јована Спасиќ, Александра Павлова Бубања, како и гостинката Јована Миладинова.

Втората отворена проба почнува во 14:00 часот во библиотеката, со претстава „Гидион“, работена под режија на Драгана Милошовска Попов и текст од Џона Адамс. Во неа настапуваат Биљана Драгиќевиќ Пројковска и Ања Митиќ. Оваа проба е во првата фаза на подготовка што се нарекува „читачки проби“, каде што режисерот, актерите и тимот го планираат начинот на работа и ги изградуваат ликовите.

Одбележувањето на Светскиот ден на театарот се заокружува со изложба на фотографии на Драган Гајиќ. Изборот вклучува изведби од претставите што ги фатил со камера во 2017 година. Д-р Ивана Јарчевска објаснува дека реинтерпретацијата на овие сцени е како уметнички одраз на изведбите, носејќи го минатото во сегашноста преку уникатна фотографска призма.

На крајот од денот, ќе се читаат светската порака од грчкиот режисер Теодорос Терзопулос и македонската порака од актерот Емил Рубен, пред изведбата на претставата „Фамилијата Адамс“ со почеток во 20 часот. Билетите за учество на читачките проби и за купување за претставата „Фамилијата Адамс“ се достапни преку билетарницата на Драмски театар Скопје.

The post Обележување на Светскиот ден на театарот со хуманитарна изложба во Драмски театар appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: