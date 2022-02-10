Обид за атентат врз либискиот премиер

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Либискиот премиер Абдул Хамид Дбеиба остана неповреден по обид за атентат денеска во раните утрински часови кога непознати лица отворија оган врз неговиот автомобил во Триполи, објави телевизијата Ал Арабија.

Неколку куршуми го погодиле автомобилот на Дбеиба, а напаѓачите успеале да побегнат.