Обид за атентат на кралицата Елизабета!

ралицата Елизабета Втора била нападната од деветнаесетгодишен млад човек кој вооружен со самострел упаднал во замокот Виндзор за да ја убие кралицата. Полицијата го уапсила младиот човек, кој изјавил дека сака да се одмазди за жртвите кои загинале во Индија во 1919 година.

На видеото до кое дојде таблоидот „The Sun“ се гледа маскиран млад човек со самострел во рацете. Младиот човек успеал да ја прескокне оградата на замокот Виндзор, каде кралицата го прославувала Божиќ. Обезбедувањето го забележало на камера, а полицијата веднаш реагирала. Иако се уште не излегле со официјално соопштение, медиумите пишуваат дека младиот човек на социјалните мрежи ги открил своите намери 24 минути пред упадот во замокот, модифицирајќи го гласот со помош на маската што ја носел.

It’s been revealed a 19-year-old intruder who was arrested in the grounds of Windsor Castle was armed with a crossbow – and it’s claimed he intended to assassinate the Queen. https://t.co/TWh1KQycs4 @MKarstunen #7NEWS pic.twitter.com/ADMQh9WWut

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) December 27, 2021