Облакодер зафатен од огромен пожар – 400 луѓе евакуирани во Дубаи

0 SHARES Сподели Твитни

Огромен пожар зафати облакодер во Дубаи, принудувајќи ги властите да евакуираат речиси 4.000 жители од зградата.Пламен одеднаш избувна во една од највисоките станбени кули во градот, предизвикувајќи паника кај жителите и подигнувајќи тревога за вонредна состојба од големи размери.За среќа, благодарение на брзата реакција на спасувачките екипи и пожарникарите, нема пријавени жртви или повредени. Според локалните власти, пожарот е ставен под контрола по неколкучасовни интензивни напори, а во моментов се водат истраги за да се утврди причината за неговото избувнување.😱Dubai skyscraper engulfed in massive fire — nearly 4,000 people evacuated from the buildingFortunately, there were no casualties. Rescue teams responded quickly and assure that the residents of the complex are now safe. pic.twitter.com/eBX4KZ7I7L— NEXTA (@nexta_tv) June 14, 2025Жителите се привремено сместени во безбедна средина и се информирани дека се преземаат сите мерки за да се гарантира нивното безбедно враќање во нивните домови, откако ситуацијата ќе биде целосно под контрола.„Брзата и професионална реакција на нашите тимови спаси животи и спречи потенцијална трагедија“, изјави портпаролот на Службата за итни случаи во Дубаи.Снимките од местото на настанот покажуваат густ чад како се издига над силуетата на градот и пожарникари кои работат без престан за да ги изгаснат пламените јазици.Засега, зградата ќе остане затворена за понатамошни структурни инспекции и за да се обезбеди максимална безбедност за жителите.



Пронајдете не на следниве мрежи: