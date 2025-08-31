ОБЛАНДИ СО ОРЕВИ КОИ БУДАТ НОСТАЛГИЈА: Полни со бисквити и прекрасен вкус

0 SHARES Сподели Твитни

Ви треба:

2 пакувања обланди300 г мелени бисквити200 г шеќер200 г маргарин или путер100 г ореви1 ванилин шеќер2 лажички какао250 мл млеко

Подготовка:

Во тенџере, сварете го шеќерот, млекото, ванилата и какаото. Потоа додадете го маргаринот или путерот и мешајте додека не добиете мазна смеса. Потоа додадете ги мелените бисквити и ситно сечканите ореви. Добро измешајте додека не добиете компактна смеса. Намачкајте половина од филот врз првиот лист обланда. Потоа ставете го вториот лист и нежно притиснете. Повторете го процесот додека не го потрошите материјалот. Оставете ги да се оладат на собна температура и оставете ги во фрижидер неколку часа. Исечете ги обландите на коцки.

