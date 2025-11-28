Облачно време и услови за снег викендов

Утре не очекува променливо облачно време со сончеви периоди. На планините и повисоките места ќе провејува слаб снег, а ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец.

Во Скопје времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, проследено со умерен северен ветер.

Во недела, во утринските часови, на планините и на повисоките места повторно ќе има повремено провејување слаб снег. Од понеделник следува стабилизирање на времето со ниски утрински температури, додека дневните ќе бидат во постепен пораст. Во дел од котлините е можно појава на магла, што ќе услови пониски дневни температури.