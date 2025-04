0 SHARES Сподели Твитни

Министерството за култура и Македонската академија на науките и уметностите го обновија веб-порталот посветен на дигиталните ресурси за македонскиот јазик. Платформата сега содржи дигитални речници на македонскиот јазик, како и двете збирки за македонскиот јазик од 2020 година (Континуитет на МЈ и Погледи за МЈ). Покрај тоа, на располагање се и стари книги, речници, како и монографии за македонските дијалекти.

Целокупните дела на Блаже Конески, кои често се цел на хакерски напади, исто така се интегрирани. Првите шест тома ги опфаќаат неговото книжевно и научно творештво: Поезија 1, Поезија 2, Препеви, Проза, Есеи и Македонскиот 19 век. Проектот „Критичко издание на целокупните дела на Блаже Конески“, го започна академик Милан Ѓурчинов (1928-2018). Со издавањето на том 7 започнува лингвистичкиот дел на делото на Конески, а академик Катица Ќулавкова е главниот уредник и раководител на проектот. Овие дигитализирани томови објавени од МАНУ се наменети исклучиво за научни употреби.

Покрај ова, Дигиталните ресурси на македонскиот јазик се дополнети и со двете изданија на Лингвистички студии за македонскиот јазик од проф. Лилјана Минова-Ѓуркова.

The post Обновен веб-портал за дигитални ресурси на македонскиот јазик од МАНУ appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: