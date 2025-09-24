„ОБОРЕТЕ ГИ РУСКИТЕ АВИОНИ!“ Ужасна изјава на Трамп, сè се менува од корен!

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, изјави дека земјите членки на НАТО треба да соборат руски авиони доколку тие влезат во нивниот воздушен простор.Оваа изјава следеше вчера откако Трамп се сретна со украинскиот претседател Володимир Зеленски на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк, објави денес ABC News.На прашањето дали САД би ги поддржале сојузниците на НАТО во таква ситуација, Трамп рече дека „зависи од околностите“.Полска и Романија пријавија нарушувања на нивниот воздушен простор од страна на руски авиони претходно овој месец, што го поттикна НАТО да испрати борбени авиони како одговор. Естонија во петокот објави дека три руски авиони влегле во нејзиниот воздушен простор, што Русија го негираше.Полскиот министер за надворешни работи Радек Сикорски, кој го критикуваше пристапот на Трамп кон рускиот претседател Владимир Путин во мировните преговори, брзо одговори на коментарите на Трамп дека сојузниците во НАТО треба да соборуваат руски беспилотни летала во нивниот воздушен простор, според ABC News.„Прифаќам“, напиша Сикорски на Network X.Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, во вторникот ја потврди посветеноста на алијансата на одбраната на сојузничката територија, но не изјави дека секој руски авион што ќе го наруши сојузничкиот воздушен простор ќе биде соборен.„Одлуките за тоа дали да се дејствува против натрапнички авиони, како што е отворање оган врз нив, секако се донесуваат во реално време и секогаш се базираат на достапните разузнавачки информации за заканата што ја претставува авионот, вклучувајќи ги и прашањата на кои треба да одговориме, како што се намерата, оружјето и потенцијалниот ризик за сојузничките сили, цивилите или инфраструктурата“, рече Руте.

