Обрадовиќ не си оди од Партизан, челниците му порачаа: „Отпуштете ги сите играчи ако сакате, ќе ти донесеме нови“

Челниците на кошаркарскиот клуб Партизан денес ја отфрлија оставката поднесена од тренерот Жељко Обрадовиќ, а српските медиуми ги дознаа и деталите од разговорот што претседателот на клубот Остоја Мијаиловиќ го имал со легендарниот тренер.

Имено, Управниот одбор на Партизан едногласно ја отфрли оставката на Обрадовиќ и му изгласа апсолутна доверба, а Мијаиловиќ докажа дека тоа не е само „писмо на хартија“, кој му даде неограничена доверба на тренерот со најмногу трофеи во Европа.

Имено, доколку ја повлече својата оставка, Обрадовиќ ќе има одврзани раце да отпушти играчи за кои смета дека не ја оправдале довербата што досега им ја покажал.

„Отпуштете ги сите играчи ако сакате, ќе ви донесеме нови, ќе го замениме целиот тим“, му рекол Мијаиловиќ во денешниот разговор.

Обрадовиќ се враќа во Белград од Атина попладнево, а навивачите на Партизан ќе му приредат организиран пречек на аеродромот „Никола Тесла“.

