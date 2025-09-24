Обрнете внимание на ова овошје: Махер е за намалување на крвниот притисок!

0 SHARES Сподели Твитни

Јадењето повеќе овошје и зеленчук може да помогне во намалувањето на крвниот притисок, но еднo полно со хранливи материи се издвојува од останатите.

Високиот крвен притисок, исто така наречен хипертензија, ве става на зголемен ризик од срцев или мозочен удар. Покрај лековите, промените во исхраната можат да ви помогнат да го контролирате високиот крвен притисок. Намалувањето на преработената храна богата со натриум е добар почеток.

Ако сте слушнале дека овошјето треба да се избегнува бидејќи содржи природни шеќери, тука сме да ви кажеме дека има место свое во здравата исхрана. Овошјето има многу корисни хранливи материи кои можат да помогнат да се подобри вашето здравје и да се намали високиот крвен притисок, поради што диетата Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) поддржува јадење повеќе овошје.

Овошјето содржи комбинација од корисни хранливи материи, вклучувајќи влакна, калиум и антиоксиданси, кои истражувањата покажуваат дека можат позитивно да влијаат на крвниот притисок. На пример, голем преглед на студии од 2019 година објавени во Journal of the American Heart Association покажа дека јадењето три порции овошје дневно го намалува ризикот од развој на висок крвен притисок за 6%. Влакната, важна хранлива материја која се наоѓа во храната како што се овошјето, зеленчукот, мешунките и интегралните житарки, имаат голем број на придобивки, од кои многу се поврзани со подобрување на здравјето на срцето.

Кога додавате повеќе овошје во вашата чинија, помислете на боровинки. Иако повеќето овошја имаат некои придобивки кои можат да помогнат во намалување на крвниот притисок, овие бобинки се на врвот бидејќи се одличен извор на влакна и се полни со антиоксиданси.

Ви треба уверување за да јадете повеќе боровинки? Студијата за хипертензија од 2021 година, во која учествуваа над 900 учесници, покажа дека оние кои консумирале 1,6 порции боровинки (нешто повеќе од 1 и пол шолја) секој ден имале систолен крвен притисок кој во просек бил за 4,1 mm Hg помал.

Ова истражување беше навистина импресивно бидејќи намалувањето на систолниот крвен притисок за 5 mm Hg е доволно за да се намали ризикот од срцев или мозочен удар за 10%.

