Објавена заедничка фотографија од лидерите во Пекинг, обидете се да го пронајдете Вучиќ, воопшто не е лесно

Српскиот претседател Александар Вучиќ е во посета на Кина по повод 80-годишнината од капитулацијата на Јапонија во Втората светска војна.Вчера таму беше направена групна фотографија на странски претставници со кинескиот претседател Си Џинпинг, а Вучиќ е во последниот ред, објавува Телеграф.Ова брзо стана тема на социјалните мрежи. Поточно, во мај, Вучиќ се сретна со рускиот претседател Владимир Путин на прославата по повод Денот на победата во Москва, па дури и тогаш седеше во вториот ред, зад сите важни функционери.Всушност, Вучиќ е нареден во последниот ред на заедничката фотографија на лидерите, станувајќи предмет на потсмев во Србија.Некои дури почнаа со големи дози иронија да го исмејуваат српскиот претседател, кој е единствениот лидер на западнобалканската земја, но и речиси во Европа, кој не вовел санкции кон Русија од почетокот на инвазијата на Украина. Opet izopšten i smaknut na kraj svih krajeva, kao šugu da ima. pic.twitter.com/vlqEG266oE— Plamen Pavličić (@nepomenik) September 3, 2025evo ga!najpočasnije mesto dobio! pic.twitter.com/zdyA7RK9uh— Šesta kolona 🟢 (@haarppp) September 3, 2025



