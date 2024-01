Објавена листата на најубави жени во историјата: Конечно заслужено го доби првото место

0 SHARES Сподели Твитни

Сајтот Ranker.com неодамна објави листа на најубави жени на сите времиња од светот на филмската индустрија.

Листата е направена според физичката убавина на актерките, без разлика на нивниот актерски талент. Ги вклучува не само најубавите актуелни актерки, туку и најубавите жени во историјата на кинематографијата.

Во останатиот дел од текстот погледнете кој се најде на листата според изборот на горенаведениот сајт.

10. Натали Вуд

Натали Вуд

9. Салма Хајек

Салма Хајек

8. Елизабет Харли

Елизабет Харли

7. Скарлет Јохансон

Скарлет Јохансон

6. Џин Тиерни

Џин Тиерни

5. Жаклин Бизе

Жаклин Бизе

4. Ава Гарднер

Ава Гарднер

3. Кејт Бекинсејл

Кејт Бекинсејл

2. Одет Анабел

Одет Анабел

1. Грејс Кели

Грејс Кели

