Објавена нова книга за критиката на поезијата на Раде Силјан

0 SHARES Сподели Твитни

По повод одбележувањето на 75-годишнината од раѓањето и половина век од објавувањето на првата збирка поезија од еден од највлијателните македонски поети на денешницата, Раде Силјан, асоцијацијата за уметност и култура Дијалог неодамна ја издаде книгата „Книжевната критика за поезијата на Раде Силјан“. Ова дело е составено и уредено од Иван Антоновски, кој исто така напиша и значаен вовед.

Препознавањето на најзначајните автори од нашето време е сложена и предизвикувачка задача. Силјан е поет чие творештво оставило длабок печат во современата македонска поезија. Одбележувањето на неговиот животен и поетски јубилеј служи како поттик за оваа книга, гледајќи ја како дел од опширен проект за зачувување и евалуација на македонската литература. Антоновски во својот предговор истакнува дека ова издание е дел од нашето колективно искуство, важен дел од историјата на нашата книжевност.

Книгата е систематски поделена на три дела. Првиот дел вклучува критики за целокупното поетско дело на Силјан, разгледувано во различни периоди или како поедини анализи на неговото творештво кои поттикнале нови согледувања. Вториот дел се занимава со критики специфично насочени кон одделни книги од Силјан, откривајќи специфики на неговите различни фази на творење. Во последниот дел, критиката од странство овозможува пошироко влијание на поезијата на Силјан.

„Книжевната критика за поезијата на Раде Силјан“ содржи значајни текстови од академски критици, но и од поети и писатели кои се активни литературни критичари. Изданието обединува речиси осумдесет текстови од четириесет и пет автори, вклучувајќи имиња како Миодраг Друговац, Гане Тодоровски, и многу други, како и коментари од меѓународни автори.

Покрај изборот на критики, книгата обезбедува анализа на критичките погледи на поезијата на Силјан во изминатите децении, отворајќи важни дискусии за критичката рецепција на македонската книжевност. Раде Силјан, роден на 16 април, се истакнува како поет, критичар, есеист и преведувач. Тој има објавено 23 збирки поезија и е добитник на бројни национални и меѓународни награди, вклучувајќи ја и Државната награда „11 Октомври“ за животно дело.

Покрај ова издание, Здружението „Дијалог“ ја објави и збирката „Лажно време“ како дел од одбележувањето на важните јубилеи на Силјан.

The post Објавена нова книга за критиката на поезијата на Раде Силјан appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: