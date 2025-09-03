Објавена снимка од „пропуштената минута“ од ноќта на смртта на Џефри Епштајн

0 SHARES Сподели Твитни

Конгресниот надзорен комитет на САД објави снимка што ја комплетира таканаречената „минута што недостасува“ од видеоснимката од безбедносните камери пред затворската ќелија на Џефри Епштајн во ноќта на неговата смрт во 2019 година.Две клучни слики, објавени како дел од архива од речиси 34.000 документи објавени од Комисијата синоќа, го прикажуваат преминот помеѓу 23:58:59 часот на 9 август 2019 година и полноќ на 10 август – временски период за кој претходно се тврдеше дека е исчезнат.Експертите за дигитална форензика претходно утврдија дека видеото објавено од Министерството за правда е составено од најмалку две одделни снимки споени заедно, поттикнувајќи теории на заговор за можно прикривање на смртта на Епштајн.The missing minute from Jeffrey Epstein’s surveillance footage has finally been released.The original tape jumped from 11:58 p.m. straight to midnight—but the recovered clip reveals guards walking toward Epstein’s cell at 11:59:39, just seconds before midnight. pic.twitter.com/fi4yXML24X— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) September 2, 2025Новите снимки покажуваат дека камерата се префрлила на друго снимање точно на полноќ, поради што било потребно спојување на двете видеа за да се создаде беспрекорен запис.Ова укажува дека всушност немало прекин во видеото, што е спротивно на претходната изјава на државниот обвинител Пам Бонди, која рече дека „последната минута се брише секоја вечер“.„Она што го научивме од Федералната затворска администрација беше дека записите се бришат секоја вечер и дека секоја вечер недостасува истата минута“, тврдеше Бонди за време на состанок во Белата куќа.Снимката првично објавена не покажа никаква активност во ќелијата на Епштајн во текот на предметниот период. Епштајн беше пронајден мртов во неговата затворска ќелија во Њујорк додека чекаше ново судење по обвиненијата поврзани со сексуална злоупотреба на малолетници. Министерството за правда заклучи дека тој извршил самоубиство.



