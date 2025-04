Објавени видеа од најстрого чуваниот проект на Путин: Украинците може да зажалат што ја уништија „Москва“ (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Неодамна објавените сателитски снимки покажуваат дека Русија брза да изгради бродови што ќе го надминат ракетниот крстосувач Москва, предводник на Црноморската флота што беше уништен од Украина во раните денови на војната.

🇺🇦🔱New photographs have appeared (as of mid-March) of the hull of the universal landing ship (UDC) “Ivan Rogov” of Project 23900 , which is being built in Kerch at the Zaliv shipyard .According to satellite images, the maximum length of the Project 23900 ship’s hull is pic.twitter.com/w19QGhFuPl— Tracey SBU Fella 🇬🇧🇺🇦 #NAFO (@trajaykay) April 3, 2025

Украинското воено издание „Дифенс експрес“ објави сателитски снимки кои го покажуваат напредокот на Русија во изградбата на еден од двата јуришни бродови „Проект 23900“ од класата Иван Рогов.Наводно, таквите пловни објекти можат да носат до 90 парчиња воена опрема, вклучително и 15 хеликоптери.Уништувањето на ракетниот крстосувач ,,Москва” беше срамен удар за Владимир Путин, а бродот од класата Иван Рогов наводно е многу поголем од уништениот Москва. Тоа значи дека Русија има намера да го врати својот поморски кредибилитет по серијата загуби што ги претрпе Црноморската флота.Да потсетиме дека ,,Москва” потона откако Украина во 2022 година тврдеше дека го погодила тој брод со проектили и предизвикала значителна штета. Тогаш Русија ги отфрли тие тврдења и зборуваше за пожар на бродот што предизвикал експлозија на муницијата.Врз основа на сателитски снимки, бродот од класата Иван Рогов би можел да биде долг околу 220 метри и широк 40 метри. За споредба, бродот „Москва“ бил долг 186 метри.Defence Express ги спореди новите слики со оние од јули минатата година, кои беа објавени од истражувач на OSINT на X.„Во тоа време, трупот на бродот штотуку почна да се обликува, што значи дека Русите постигнаа значителен напредок во овој проект за помалку од една година “, пишува „Дифенс експрес“, додавајќи дека Иван Рогов може да ја надмине Москва по големина и можности.Иван Рогов може да прими до 900 маринци и управува со 75 парчиња борбена опрема, три помали авиони за слетување и 15 хеликоптери.



