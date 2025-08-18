Објавени импресивни снимки од Москва: Како 50.000 квадратни метри асфалт на пат беа заменети за 24 часа (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Московските градски служби објавија снимки од импресивна поправка на една од најважните улици во руската престолнина, а на видеото што го објавија може да се види дека поправката ја извршиле голем број машини за само еден ден.Големите работи за замена на асфалтно-бетонскиот пат на улицата Тверска-Јамска бр. 1 и делот од улицата Тверска од превојот Настасински до плоштадот Триумфални беа завршени пред предвидениот рок.

Tverskaya, right now. Less than 24 hours later. pic.twitter.com/mcergfpMnL— Brian McDonald (@27khv) August 17, 2025

Вкупно, околу 50 илјади квадратни метри тротоар беа заменети со технологијата за поставување „еден тепих“.„Ова овозможува значително намалување на времето на работите, но бара целосно затворање на сообраќајот на делницата што се поправа“, рече заменик-градоначалникот на Москва, Пјотр Бирјуков.Според прописите, животниот век на асфалтот помеѓу поправките за патишта од прва категорија, во која спаѓа и улицата Тверска, е три години.„По завршувањето на работите, беа поставени средишните линии на ознаките на патот, одвојувајќи ги сообраќајните текови во спротивни насоки. Линиите на лентите и елементите за ознаки на патот ќе бидат поставени за 10 дена во согласност со технологијата“, истакна Петр Бирјуков.На прашањето зошто се користи таква техника за менување на асфалтот, Бирјуков нагласи дека, доколку се користи побавна технологија на распрскување на асфалтот, работите би траеле повеќе од 15 дена.



