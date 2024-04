ОБЈАВЕНИ НОВИ ДЕТАЛИ ЗА СМРТТА НА БОЈАНА ЈАНКОВИЌ: Најблиските се скршени поради нејзиниот потег, лелекаат на цел глас!

0 SHARES Сподели Твитни

Пријател на покојната Бојана Јанковиќ изнесе шокантни детали.Смртта на Бојана Јанковиќ предизвика големо медиумско и јавно внимание, а многумина ќе ја паметат како водителка на култното музичко шоу „Сити“ кое ги освои срцата на многумина во Србија и регионот. Нејзиниот придонес во телевизиската индустрија беше значаен, а нејзиниот шарм и професионализам оставија неизбришлива трага.Стефан Бужуровиќ, познатиот актер, не ја криеше тагата поради загубата на колешката и пријателка. Неговите зборови за збогување со Бојана ја одразуваат длабоката емотивна врска што ја споделија. Неговото емотивно збогување на социјалните мрежи сведочи за тоа колку Бојана била сакана и почитувана во својата професија и надвор од неа. Ваквите искрени реакции на јавните личности покажуваат колку Бојана оставила трага во животот на луѓето околу неа.– Боко, брат, баш невреме. Единствениот неортачки потег што некогаш сум го доживеал од тебе. Не е добро, не е убаво, не е фер, не е се што си. Ние те сакаме.Лепршај… – напиша актерот со заедничка фотографија. View this post on Instagram A post shared by 𝕊𝕥𝕖𝕗𝕒𝕟 𝔹𝕦𝕫𝕦𝕣𝕠𝕧𝕚𝕔 𝕠𝕗𝕗𝕚𝕔𝕚𝕒𝕝 (@mr.buzzzz)Погребот на водителката Бојана Јанковиќ беше вчера на Новите гробишта во Белград. Овој тажен настан собра многумина кои ја познавале и сакале, давајќи им можност да се збогуваат со неа и да го почитуваат нејзиното наследство. Наследството на Бојана како водителка, колешка и пријателка засекогаш ќе остане живо во срцата на оние кои ја познавале и ценеле.

