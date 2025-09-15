Објавени пораки на осомничениот за убиството на Чарли Кирк: Се пошегува дека атентатот го извршил неговиот двојник

0 SHARES Сподели Твитни

„Њујорк тајмс“ доби пораки од групата за разговор на Discord во кои е вклучен Тајлер Робинсон, кој е осомничен за убиството на десничарскиот политички коментатор Чарли Кирк.Како што објави NYT, на овој канал на Discord, кога ФБИ објави фотографии од лицето што го бараа, Робинсон рече дека станува збор за „двојник“.„Се обидува да ме фрли во голема неволја“, се пошегува Робинсон. Пораките ги открил неговиот другар од основно училиште, кој вели дека не го видел со години, но дека тие разговарале заедно.Покрај тоа, Робинсон се пошегува за наградата што ФБИ ја објави за информации за лицето што го бараат. Другите учесници во разговорот рекоа дека треба да го пријават Робинсон за 100.000 долари.„Само ако добијам дел од парите“, рече тој како одговор на нивната шега.Разговорот продолжил со шеговит тон кога еден од учесниците му пишал дека „не треба да одиш во Мекдоналдс“, осврнувајќи се на фактот дека Луиџи Манџоне, обвинет за убиство на директорот на компанијата за здравствено осигурување Брајан Томпсон, бил уапсен во филијалата на овој ресторан за брза храна.„Секако дека не, но морам да се ослободам од овој манифест и од копијата од пушката што ја користев“, напиша Робинсон.Во понатамошните интервјуа, Робинсон се обиде да ја скрие својата вмешаност, велејќи дека „слушнал“ оти на местото на настанот биле пронајдени некои пораки на куршуми.„Тие сè уште не објавуваат слики или конкретни докази. ФБИ не ги објави, некој „некој тип“ на прес-конференција“, напиша Робинсон.Тој продолжи да се шегува за случајот во разговорот што следеше, велејќи дека е „вистинскиот Чарли Кирк“.„Го исценирав сопственото убиство за да можам мирно да живеам во Канзас“, се вели во една од пораките.Кога Робинсон беше уапсен, другите членови на разговорот на Discord не можеа да поверуваат.„Гувернерот рече дека ќе бара смртна казна. Не можам да верувам дека сето ова е вистинско“, напишаа тие по апсењето.

