Објавени сателитски снимки: Иран утврдува подземен комплекс во близина на нуклеарен постројка

Иран започна со изградба на подземен комплекс во близина на еден од своите нуклеарни постројки, според новите сателитски снимки. Овој потег доаѓа во време на зголемени тензии додека продолжуваат разговорите меѓу иранските и американските претставници. Американскиот претседател Доналд Трамп се закани со нови воени дејствија доколку Иран не се согласи на нов договор за неговата нуклеарна програма.

Фотографиите, првично анализирани од Институтот за наука и меѓународна безбедност (ИСИС), покажуваат дека влезовите во тунелите на планината Коланг Газ Ла (исто така позната како „Планина Пикејкс“) се зајакнуваат со бетон и заштитни конструкции. Според експертите, овие промени може да бидат за заштита на активностите за збогатување на ураниум или важна опрема, но точната цел останува нејасна, објавува Би-Би-Си.

Иран инсистира дека неговата нуклеарна програма е целосно мирна и негира дека се стреми да развие нуклеарно оружје. Сепак, Трамп изјави дека Иран бил само еден месец од производство на нуклеарно оружје во јуни 2025 година, кога наредил напади врз три подземни постројки каде што се произведувал збогатен ураниум.

Комплексот Пиккекс Маунтин не беше меѓу целите на американските и израелските воздушни напади во јуни 2025 година, но беше погоден нуклеарниот објект Натанц, околу 2 км северно. Сателитските снимки покажуваат свеж бетон на влезот во тунелите и присуство на тешка градежна механизација, што укажува дека објектот сè уште не е подготвен за работа.

Во нуклеарниот комплекс Исфахан се забележани и работи за поправка и засилување. Влезовите на тунелите таму се чини дека биле покриени со земја, што според експертите би помогнало во ублажување на последиците од воздушен напад или заштита од копнен напад.

Директорот на Меѓународната агенција за атомска енергија, Рафаел Гроси, изјави дека постои „прозорец на можности“ за нов договор меѓу Иран и САД, но дека тој би можел брзо да се затвори ако не се искористи.

Според проценките, Иран поседува околу 400 кг високо збогатен ураниум, што технички е само мал чекор подалеку од нивото потребно за нуклеарно оружје, а се верува дека овој материјал можеби сè уште се наоѓа во подземни структури.