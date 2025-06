Објавени сателитски снимки: Руската армија трупа војници и опрема во близина на границата на оваа земја, градат огромна воена база, нешто се спрема?! (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Финскиот медиум Yle објави нови сателитски снимки кои покажуваат дека Русија започнала големи градежни работи во затворениот воен град Лупче-Савино, во близина на Кандалакша, на околу 110 км од финската граница во текот на зимата.Се гради воена база за новата артилериска бригада и дел од инженерските единици. Претходно, тој простор се користеше само како магацин, а ова е првпат работите да се пријават надвор од Русија.

Russia builds up military forces near the borders of Finland and Estonia🔵 According to The New York Times, Russia is increasing its military presence near NATO borders in Finland and Estonia. Satellite images confirm that Moscow is building new military infrastructure,… pic.twitter.com/KR2rVvLlFx— Sprinter Observer (@SprinterObserve) May 19, 2025

Според снимките, исчистена е шума долга 1,4 км, изградени се неколку згради, а планирана е изградба на уште десет згради.Експертот Марко Еклунд истакнува дека обемот на работите ја покажува намерата за постојано присуство на армијата во областа, која има стратешко значење бидејќи го поврзува полуостровот Кола со остатокот од Русија.

At the same time, Russia is expanding its existing brigades into divisions and bringing entirely new troops into Finland’s neighboring regions. For example, the 138th Guards Motor Rifle Brigade from Kamenka was recently transformed into the 69th Motor Rifle Division. 3/ pic.twitter.com/B7qRKCg2U9— Emil Kastehelmi (@emilkastehelmi) May 2, 2025

Во исто време, промени беа забележани и на Карелискиот Истмус, во гарнизонот Сапјорное, на околу 70 км од финската граница.Таму биле забележани понтонски возила и инженерска опрема, што може да укажува на проширување на соседната база Каменка, чија пешадиска бригада се трансформира во дивизија.Во Република Карелија, Русија формира нов 44-ти армиски корпус со околу 15.000 војници.

Even though the Russians have moved some equipment from the Petrozavodsk storage site during the full-scale invasion, it’s far from empty.Similar halls have also been constructed a bit further north, in Alakurtti, home for the 80th Separate Arctic Motor Rifle Brigade. 9/ pic.twitter.com/3Ep99LX729— Emil Kastehelmi (@emilkastehelmi) May 2, 2025

Голем дел од опремата доаѓа од магацин во Петрозаводск, каде што се чуваат обновени советски борбени возила. Исто така, беше формирана бригада на железнички трупи, а новиот команден штаб во Петрозаводск укажува на дополнително приближување на операциите кон финската граница.Зголеменото присуство на руски трупи се оправдува со членството на Финска и Шведска во НАТО.Од 2023 година, Ленинградскиот воен округ е повторно воспоставен, а бригадите се трансформираат во дивизии, што може да го зголеми бројот на војници од 30.000 на дури 100.000. Се очекува и повеќекратно зголемување на бројот на тенкови во регионот.



