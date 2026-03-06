Објавени снимки од нападот врз Техеран: 50 авиони го уништија подземниот бункер на убиениот Али Хамнеи (видео)

Израелските одбранбени сили (ИДФ) објавија дека го уништиле подземниот бункер на убиениот ирански врховен лидер, ајатолахот Али Хамнеи, во Техеран. Како што тврдат, бункерот сè уште го користеле високи ирански функционери.
Израелските одбранбени сили соопштија дека околу 50 израелски воени авиони фрлиле околу 100 бомби врз целта, за која тврдат дека се наоѓала под „комплексот на лидери“ на Иран во Техеран . Според Израелските одбранбени сили, целта се протегала низ повеќе улици и вклучувала „многу влезни точки и простории за состаноци за високи членови на терористичкиот режим на Иран“.
„Под комплексот беше изграден подземен бункер и претставуваше безбедно средство за итно војување, кое беше елиминирано пред да може да го употреби“, се додава во соопштението.
בלב טהרן: כ-50 מטוסי קרב של חיל-האוויר תקפו הבוקר, בהכוונה מדויקת של אמ"ן ובשיתוף אמ"ץ, והשמידו את הבונקר התת-קרקעי של עלי ח'אמנהאי שהוקם מתחת למתחם ההנהגה של המשטר האיראני. pic.twitter.com/jdWupfBUd3— Israeli Air Force (@IAFsite) March 6, 2026
Израелските одбранбени сили (ИДФ) објавија и видео од нападот врз подземниот бункер.
По атентатот врз Али Хамнеи, комплексот продолжи да го користат високи функционери на иранскиот режим.
Иран сè уште не се огласил, објавува „Гардијан“.
