Објавени снимки од пристапите кон градот Газа, борците на бригадата Ал-Кудс уништија израелски тенк со експлозивно полнење

0 SHARES Сподели Твитни

Припадници на бригадата Ал-Кудс вчера детонираа експлозивна направа под израелските тенкови, уништувајќи најмалку една во населбата Шеик Радван во градот Газа.Во видео објавено од арапските медиуми, борци на силите Ал-Кудс подготвија експлозивна направа на патот што го користи израелската армија во градот Газа.За време на приближувањето на израелските тенкови, експлозивната направа била детонирана, по што на местото на детонацијата бил забележан црн чад, што укажува на уништување на израелскиот оклоп.

#شاهد | سرايا القدس تعرض مشاهد لتفجير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوةٍ مزروعة مسبقاً، أثناء توغلها في حي الشيخ رضوان بمدينة #غزة.#الميادين pic.twitter.com/ojFtH2QAYT— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) October 3, 2025

Бригадата Ал-Кудс потврди дека нејзините борци се судриле со израелските специјални сили на улицата Ал-Џала во градот Газа минатата среда со митралези и рачни гранати, постигнувајќи директни погодоци врз целната сила.Исто така, беше објавено уништување на израелско воено возило со детонација на претходно подготвена противтенковска експлозивна направа во близина на џамијата Ал-Азиз во областа Ал-Нафак во градот Газа.Во истиот контекст, израелските медиуми објавија дека хеликоптер за евакуација слета во болницата Сорока за да ги транспортира израелските војници убиени за време на конфликтот во Газа.



Пронајдете не на следниве мрежи: