Објавено видео кое е доказ за страшната тортура врз Бритни Спирс: Пејачката од страв морала да замине на турнеја

Поп дивата Бритни Спирс ја шокираше јавноста кога конечно призна што сè се случувало во нејзиниот приватен живот сите овие години.

Во своето обраќање до судот, Бритни Спирс раскажа многу шокантни нешта за тоа како изгледа нејзиниот живот под старателство, а сега се појави и доказ за едно од нејзините тврдења.

Пејачката која од 2008 година нема право да управува со своите пари ниту да носи одлуки за било што во својот живот, вклучувајќи и лекување, завчера пред судот во Лос Анџелес отворено раскажала за тоа како нејзиниот татко Џејми Спирс и „старателскиот тим“ го контролираат секој аспект од нејзиниот живот.

Dear @britneyspears ….I feel like we owe you an apology. We bought into the whole hype of BRITNEY the performer, without much consideration for how Britney Jean Spears, the person, was coping through each day. Looking back now, I remember you saying this in front of me… pic.twitter.com/I80ODPKPvq

— Zachary Gordon (@ZacharyGordon95) June 22, 2021