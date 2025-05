Објавено, еве кога ќе се прикаже последната сезона на „Squid Game“

0 SHARES Сподели Твитни

Стриминг платформата Нетфликс го објави првиот тизер трејлер за последната сезона од серијата „Squid Game“.

Врз основа на сцените што Нетфликс ги вклучи во трејлерот за Squid Game, игрите ќе се рестартираат по неуспешниот бунт предводен од протагонистот Сеонг Ги-хун, познат како играчот 456.

Иако втората сезона заврши ненадејно, тоа силно наговестуваше дека бунтот нема да може да ги заврши игрите.

Во тизерот, играчот 456 е вратен во соба полна со играчи во ковчег, и откако ќе се разбуди, игрите продолжуваат. Играчите се поделени во групи, мајката и синот се разделени, и до крајот на тизерот, може да се чуе бебе како плаче.

Исто така, Џун-хо го бара островот каде што се одржуваат игрите, како и неговиот брат Ин-хо, кој сè уште е во улогата на фронтмен во игрите откако се преправаше дека е играч во претходната сезона.

„Squid Game“ е јужнокорејски трилер за преживување со теми поврзани со класни борби и социјална нееднаквост.

Во приказната, обични луѓе, претежно оптоварени со долгови и очајни да заработат пари, се заклучени во објект каде што се принудени да играат игри. Само едно лице може да победи и да ги освои парите што играчите колективно ги собираат со освојување игри.

Сеонг Ги-хун, победникот од првата сезона, решил да се врати на островот за да се обиде да ја уништи организацијата што ги води игрите, а третата сезона ќе открие кулминација на неговите напори.

Третата сезона на „Squid Game“ пристигнува на Нетфликс на 27 јуни.

